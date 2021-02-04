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«Мироновского хлебопродукта» больше нет: компания Косюка официально стала МХП
12:25 04.02.2021 |
2 февраля 2021 произошло изменение полного юридического наименования Частного акционерного общества «Мироновский хлебопродукт» на Частное акционерное общество «МХП».
"Мы изменили название на МХП, теперь - официально. Мы меняемся, трансформируясь из сырьевой в кулинарную компанию, поэтому решили заодно обновить и название. Теперь оно лаконичное и, убеждены, более современное", - сообщили в МХП.
МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины, ведущий производитель и экспортер куриного мяса в Украине с высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Основатель компании Юрий Косюк.
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