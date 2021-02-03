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Ярославский идет в онлайн-бизнес: его группа DCH стала собственником маркетплейса LeBoutique
08:58 03.02.2021 |
Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского стала собственником популярного украинского онлайн-маркетплейса LeBoutique. О сделке по приобретению этого онлайн-бизнеса группа сообщила на своем официальном сайте, передает УНН.
"Группа DCH приобрела у частных инвесторов 100% корпоративных прав онлайн-маркетплейса LeBoutique, одного из ведущих игроков украинского онлайн-fashion-ритейла. DCH планирует развивать платформу LeBoutique с целью закрепления за ней статуса отраслевого лидера и создания современного и удобного для пользователей украинского онлайн-продукта", - сказано в сообщении.
LeBoutique - одна из самых популярных украинских онлайновых торговых площадок, специализирующаяся на продаже одежды, обуви, сумок и аксессуаров от известных западных и украинских брендов.
DCH видит в этой сделке возможности для совместного динамичного развития других бизнесов группы Ярославского.
"Инвестиция в LeBoutique является логичным продолжением стратегии DCH, направленной на развитие онлайн-каналов продаж в дополнение к существующим офф-лайн торговым площадкам", - сообщает группа Ярославского. Как известно, DCH владеет современными торгово-развлекательными центрами "Караван" в крупнейших мегаполисах Украины - Киеве, Харькове и Днепре.
"Ожидается положительная синергия онлайн-маркетплейса с банком „Кредит Днепр" в части обработки платежей и продуктов потребительского кредитования для клиентов LeBoutique", - отметили в DCH о возможностях сотрудничества между бизнесами группы.
Александр Ярославский, украинский бизнесмен, входящий по размеру состояния в ТОП-10 списка Forbes Ukraine. Владеет группой DCH (dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности и горно-добывающей индустрии, транспорте, строительстве и девелопменте.
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