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ЗАЗ начинает сборку двух моделей Kia
18:14 02.02.2021 |
Запорожский автозавод начинает сборку моделей Rio Sedan и кроссовера Rio X четвертого поколения от корейского автопроизводителя Kia Motors Corporation. Об этом в Kia сообщили на Facebook.
"Комплектующие для этого авто поставляются заводом Hyundai Motors, но производство осуществляется на заводе ЗАЗ", - заявили в компании.
Kia Rio Sedan и Rio Х четвертого поколения производятся на заводе Hyundai Motors в Санкт-Петербурге (Россия) с 2017 года. Версии автомобилей были адаптированы под российского потребителя.
Мощность этих автомобилей - 100 л.с. Максимальная скорость Kia Rio Sedan - 185 км/ч, а Rio Х- 175 км/ч.
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