Суд разрешил Коломойскому истребовать у СБУ и НАБУ результаты независимого расследования детективного агентства Kroll

Печерский районный суд города Киева на заседании 20 января 2021 года удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского в рамках дела по иску бизнесмена к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства и разрешил ему истребовать у Службы безопасности Украины и у Национального антикоррупционного бюро результаты независимого расследования детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited.

Согласно сообщению в Едином госреестре судебных решений, результаты исследования включают печатный отчет финансового криминалистического расследования и 15 приложений к нему. Указывается, что документы должны быть предоставлены суду до 15 февраля.

Соответствующее ходатайство поддержали компании Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservices Ltd., которые предположительно принадлежат Коломойскому и Геннадию Боголюбову или находятся под их контролем.

В то же время Киевский апелляционный суд 21 января 2021 года отменил решение Печерского райсуда города Киева от 20 августа 2020 года о защите чести, достоинства и деловой репутации Коломойского и опровержении информации, распространенной старшим научным сотрудником Института международной экономики (США) Андресом Ослундом на 16-м экономическом форуме "Ялтинская европейская стратегия" в 2019 году.

Предметом спора, как указано в тексте документа, были такие слова: "Президент не должен встретиться с Коломойским. Только в суде нужно встретиться с человеком, который украл $5,5 млрд…" и "(…) почему не его судят? (…) почему нет криминального дела против вора? (...) из-за того, что вор слишком много украл?".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.