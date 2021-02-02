Мотор Сич. Нацкомиссия по ценным бумагам открыла дело против Dragon Capital

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку открыла дело в отношении депозитарного учреждения ООО "Драгон Капитал", на счетах которого в ценных бумагах размещены акции Мотор Сичи. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

Комиссией открыто дело за нарушение требований "Положения о проведении депозитарной деятельности".

В частности, Dragon Capital, по данным НКЦБФР нарушил нормы в части осуществления информационного и организационного обеспечения проведения неправомерного общего собрания Мотор Сичи, которое было запланировано на 31 января.

"А также за нарушение требований статьи 35 Закона Украины "Об акционерных обществах" о порядке информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров указанной компании", - отметили в НКЦБФР.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания имеет многолетний опыт прямых инвестиций в ведущих производителей товаров и поставщиков услуг в Украине, а также в знаковые проекты жилой и коммерческой недвижимости. Конечным бенефициаром инвесткомпании является чех Томаш Фиала.