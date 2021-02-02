САП обжаловала решение Печерского суда относительно дела «ВиЭйБи Банка» - НАБУ

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали решение Печерского районного суда города Киева от 21 января 2020 года, которое касается дела «ВиЭйБи Банка», в Апелляционной палате ВАКС.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Сторона обвинения обжаловала решение Печерского райсуда от 21 января 2020 года законным способом, то есть в АП ВАКС», - говорится в сообщении.

В НАБУ заявляют, что «Печерский райсуд Киева во второй раз незаконно вмешался в расследование НАБУ и САП относительно хищения 1,2 млрд грн кредита НБУ, предоставленного «ВиЭйБи Банку».

«На этот раз, кроме «традиционного» вопроса подследственности (читай - забрать дело у НАБУ и передать другому органу на расследование), решить который обязали Генерального прокурора, 21 января 2021 года суд в мотивировочной части «решил», что подозрения, сообщенные организаторам схемы еще в ноябре 2019 года, необоснованны. Также суд в контексте расследования указанного преступления усмотрел конфликт интересов в действиях Артема Сытника как директора НАБУ, что, по мнению судьи, является аргументом для смены органа досудебного расследования. Ни одна из приведенных позиций судом не мотивирована», - утверждают в ведомстве.

В НАБУ заявляют, что такое решение Печерского райсуда является незаконным по ряду причин.

В частности, как отмечается, преступления, которые расследуют НАБУ и САП, имеют исключительную подследственность, и это означает, что дела, которые в соответствии с законом должны расследовать НАБУ и САП, забирать и передавать другим органам досудебного расследования нельзя.

«Суд общей юрисдикции, каковым является Печерский райсуд, не может принимать решения в уголовном процессе - хищение 1,2 млрд грн кредита НБУ, предоставленного «ВиЭйБи Банку», исследуют в рамках уголовного производства. Решения по делам НАБУ и САП в соответствии с законом может выносить исключительно Высший антикоррупционный суд, который при рассмотрении мер пресечения признал подозрения задействованным в схеме лицам обоснованными», - отметили в НАБУ.

В ведомстве пояснили также, что преступления расследуют детективы НАБУ, а не директор НАБУ, который не имеет следственной функции и не является руководителем органа досудебного расследования в соответствии с законм.

«Поэтому говорить о каком-либо конфликте интересов вообще нельзя. Директор НАБУ не может входить в группу детективов, которые расследуют преступление. Детективы в расследовании являются независимыми, и это гарантируется Законом «О Национальном антикоррупционном бюро», - уточнили в учреждении.

Также в НАБУ проинформировали, что «органом, который уполномочен определять наличие конфликта интересов в действиях должностных лиц в соответствии с законом является Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции, а не Печерский райсуд столицы».

«Фактически мы являемся свидетелями очередной попытки незаконного вмешательства в расследование НАБУ и САП. До этого в июне 2020 года этот же суд, с нарушением подсудности, вынес решение, согласно которому фактически дело «ВиЭйБи Банка» должны были закрыть. Апелляционная палата ВАКС отменила это решение - расследование возобновили. С тех пор адвокаты подозреваемых неоднократно подавали и впоследствии отозвали заявления, направленные фактически ради одного - забрать дело у НАБУ», - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что их «настораживает системность, с которой Печерский районный суд принимает незаконные решения по делам НАБУ и САП, а впоследствии - физически блокирует апелляционное обжалование, не отдавая материалы в АП ВАКС. Тем самым судьи помогают лицам, уличенным в коррупционных злоупотреблениях, избежать ответственности за вред, причиненный интересам государства», - отметили в ведомстве. Ранее СМИ сообщали, что Печерский районный суд города Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката олигарха Олега Бахматюка о разрешении спора о подследственности дела «ВиЭйБи Банка», в котором он фигурирует. Отдельно судья по материалам жалобы адвоката Бахматюка признал необоснованными подозрения в деле ВиЭйБи Банка.

Как сообщалось, 29 июля 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора САП и отменила закрытие уголовного производства в отношении владельца ПАО «ВиЭйБи Банка» - подозреваемого по делу о завладении 1,2 млрд гривень рефинансирования Национального банка Украины "ВиЭйБи Банком".

Таким образом коллегия судей апелляционной инстанции отменила решение Печерского районного суда г. Киев, которое обязало Офис генерального прокурора закрыть дело.

Также ранее сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала конечного владельца VAB банка Олега Бахматюка.

Бахматюка объявили в национальный розыск 22 ноября 2019 года. НАБУ объявило ему подозрение по делу завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

По данным пресс-службы Национального банка, Бахматюк в целом должен государству 29,3 млрд грн. Сумма долга состоит из: 11 млрд грн - Фонду гарантирования вкладов физических лиц, который выплатил эту сумму вкладчикам двух банков - "Финансовая инициатива" и VAB банка, владельцем которых он был, 29,3 млрд грн - Национальному банку по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам, и 7,7 млрд грн - трем государственным банкам.

7 февраля в НАБУ сообщили, что имеют решение суда о задержании экс-владельца VAB банка Олега Бахматюка. Он сейчас находится за пределами Украины.