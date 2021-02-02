НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки трех банков на 742 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 29 января удовлетворил заявки трех банков на 742 млн грн под 6% годовых, сообщается на сайте регулятора в понедельник.

Согласно сообщению, в том числе центробанк удовлетворил заявки Радабанка на 50 млн грн и банка "Грант" на 42 млн грн.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 37 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 56,274 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая прошедшего года НБУ провел девять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 57 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 5 февраля 2021 года, а на срок от года до пяти лет – 12 февраля.