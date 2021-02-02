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«Не при мне». Зеленский исключил возможность продажи Мотор Сич иностранцам
13:58 01.02.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому купить контрольный пакет акций предприятия Мотор Сич.
"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", - сказал он в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.
Президент заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой, хотя еще пару дней назад он ввел санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи.
Комментируя возможную угрозу из Китая, он сказал: "Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем".
"Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране", - подчеркнул Зеленский.
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