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АМКУ разрешил Новинскому оформить собственность на долю Григоришина в «Харьковоблэнерго»
13:57 29.01.2021 |
Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd. бизнесмена Вадима Новинского на приобретение более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ по итогам заседания Комитета, которое состоялось 28 января.
Как сообщалось, АМКУ начал рассмотрение указанного дела о концентрации в октябре 2020 года.
Ранее 29,8% акций "Харьковоблэнерго" владела Garensia Enterprises, связанная с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина. По состоянию на конец июня 2020 года собственником этого пакета акций стала Inter Growth Investments Limited.
Напомним, АМКУ в конце 2019 года предоставил разрешение на концентрацию ряда компаний, связанных с бизнесменом Константином Григоришиным и одним из конечных бенефициаров АО "Сумское НПО" Владимиром Лукьяненко в рамках исполнения решения Лондонского арбитража, который обязал Григоришина выплатить Лукьяненко и его партнеру Вадиму Новинскому $300 млн в рамках спора об опционе на пакет акций в "Сумском НПО".
В частности, АМКУ разрешил компаниям Inter Growth Investments Limited (Кипр) и Great Station Properties S.A (Панама) приобрести совместный контроль над Stremvol Holdings Limited (Кипр) - владельцем 83,736% акций АО "Сумское НПО". После этого предприятие перешло под управление менеджмента Лукьяненко.
В свою очередь компании Great Station Properties S.A. (Панама) біло предоставлено разрешение приобрести более 25% акций АО "Харьковоблэнерго", а также более 25% акций частного АО "Харьковэнергосбыт".
АМКУ также разрешил Inter Growth Investments Limited и Great Station Properties S.A. приобрести совместный контроль над кипрскими компаниями Estival Trading Limited и Osiate Maritime Limited.
Напомним, в 2017 году группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина окончательно проиграла Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко арбитражный спор в Великобритании на более чем $300 млн в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".
В частности, в октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.
Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в выводе средств из "Сумского НПО" в пользу компаний "Техноимопрт" и ООО "Энергетический стандарт", подконтрольных Григоришину.
В частности, в 2011-2013 годах машиностроительное предприятие поставляло продукцию через "Техноимопрт" и "Энергетический стандарт", таким образом занизив доходы второго акционера НПО - Владимира Лукьяненко-младшего.
Остальная часть суммы ($250 млн) касается "опционного соглашения". Согласно решению арбитражного суда эту сумму Григоришин обязан заплатить Новинскому, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону.
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