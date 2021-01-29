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В Николаеве на территории судостроительного завода создают логистический хаб
12:57 29.01.2021 |
В Николаеве на территории Черноморского судостроительного завода, который принадлежит компании Smart Maritime Group, планируется создание индустриального парка. Он заработает в формате логистического хаба, будет иметь склады для обособленного хранения и накопления грузов.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
«В Николаеве на территории Черноморского судостроительного завода, планируется создание индустриального парка. Он будет функционировать в формате логистического хаба с акцентом на зерновые грузы и металлопродукцию. Инвестором выступила компания «Наваль Парк», - говорится в сообщении.
Под индустриальный парк планируется отвести около 90% не занятых сейчас в основном производстве площадей ЧСЗ. Проект предусматривает строительство собственной обменной железнодорожной станции и проведение работ по расчистке акватории.
По словам представителей инвестора, одним из преимуществ будущего индустриального парка перед аналогичными площадками-соседями будет готовность предоставлять специализированные склады для обособленного хранения и накопления грузов.
Вместе с тем не занятые сегодня административные площади предприятия будут использоваться как бизнес-центры - для размещения офисов резидентов парка и представителей бизнеса.
Компания «Наваль Парк» создана на базе Смарт-Холдинга для реализации проекта создания логистического хаба в формате индустриального парка с акцентом на перевалку продукции аграрного сектора и металлоконструкций. Проект реализуется на не задействованных в основном производстве территориях Николаевской верфи Smart Maritime Group.
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