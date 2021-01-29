В Николаеве на территории судостроительного завода создают логистический хаб

В Николаеве на территории Черноморского судостроительного завода, который принадлежит компании Smart Maritime Group, планируется создание индустриального парка. Он заработает в формате логистического хаба, будет иметь склады для обособленного хранения и накопления грузов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

«В Николаеве на территории Черноморского судостроительного завода, планируется создание индустриального парка. Он будет функционировать в формате логистического хаба с акцентом на зерновые грузы и металлопродукцию. Инвестором выступила компания «Наваль Парк», - говорится в сообщении.

Под индустриальный парк планируется отвести около 90% не занятых сейчас в основном производстве площадей ЧСЗ. Проект предусматривает строительство собственной обменной железнодорожной станции и проведение работ по расчистке акватории.

По словам представителей инвестора, одним из преимуществ будущего индустриального парка перед аналогичными площадками-соседями будет готовность предоставлять специализированные склады для обособленного хранения и накопления грузов.

Вместе с тем не занятые сегодня административные площади предприятия будут использоваться как бизнес-центры - для размещения офисов резидентов парка и представителей бизнеса.

Компания «Наваль Парк» создана на базе Смарт-Холдинга для реализации проекта создания логистического хаба в формате индустриального парка с акцентом на перевалку продукции аграрного сектора и металлоконструкций. Проект реализуется на не задействованных в основном производстве территориях Николаевской верфи Smart Maritime Group.

