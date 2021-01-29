Финансовые новости
- |
- 29.01.21
- |
- 15:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Ощадбанк» увеличил прибыль в 11 раз
12:33 29.01.2021 |
По предварительным данным, государственный "Ощадбанк" по итогам работы в 2020 году получил 2,8 млрд грн чистой прибыли, что на 2,5 млрд грн больше, чем в 2019 году (255 млн грн).
Как сообщает пресс-служба банка, чистый процентный доход в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2,5 млрд грн (на 45,4%) и составил около 8 млрд грн.
"Это произошло в основном за счет уменьшения процентных расходов вследствие удешевления фондирования", - отмечается в сообщении.
Чистый комиссионный доход банка увеличился на 18,1% и составил почти 5 млрд грн, в основном за счет увеличения доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов.
Торговый доход, возникший от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, в 2020 году составил 3,7 млрд грн.
Прирост депозитного портфеля банка в 2020 году составил более 9 млрд грн (10%), из них по депозитам физических лиц - 4,9 млрд грн, по депозитам субъектов хозяйствования - 4,3 млрд грн. В то же время кредитный портфель за год уменьшился на 3% - до 63,2 млрд грн.
"В отчетном году "Ощадбанк" продолжил работу по уменьшению объемов проблемной задолженности: уровень неработающих кредитов (NPL 90+) уменьшился с 49% до 24%. В течение года удалось реструктуризировать кредитов на общую сумму 16,4 млрд грн. В делах по неработающим кредитам суды вынесли вердикты в пользу "Ощадбанка" на сумму 3,9 млрд грн, из которых банку удалось вернуть 2,8 млрд грн", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, "Ощадбанк" в первом полугодии 2020 года списал за счет сформированного резерва 25 млрд грн основной части задолженности заемщиков, "которая возникла в результате аннексии АР Крым". В частности, речь идет о кредитах, выданных компаниям братьев Клюевых во время президентства Виктора Януковича.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без Витренко, но с БЭБУ. Почему парламентское монобольшинство умерло, едва воскреснув
|Снова не назначили Витренко: Сделает ли его Зеленский министром без «слуг»
|Бюро экономической безопасности: На кого будет работать новая спецслужба Зеленского
|Безпорадні «інвестняні»: Чому звільняти інвесторів від податків і зборів – не кращий варіант
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ разрешил Новинскому оформить собственность на долю Григоришина в «Харьковоблэнерго»
|В Николаеве на территории судостроительного завода создают логистический хаб
|«Ощадбанк» увеличил прибыль в 11 раз
|Аэропорт «Жуляны» в столице решили расширить
|Зеленский поручил вынести реформу Укроборонпрома на рассмотрение СНБО
|НКРЭКУ начала штрафовать облэнерго за нарушение сроков присоединения к сетям
Это интересно
|Вследствие санкций США Huawei потерял 41% продаж смартфонов
|1034 л.с. и 840 км на одной зарядке: представлена обновленная Tesla Model S
|Исследование: дневной сон полезен для здоровья и памяти. Даже на пять минут
|Евросоюз решил самостоятельно выпускать литиевые аккумуляторы и выделил на это 2,9 млрд евро
|Годовая выручка ByteDance, владеющей TikTok, удвоилась и достигла $35 млрд
|Стартует массовое производство роботов-гуманоидов София
|Google запустит в феврале в Австралии собственную новостную платформу на фоне требований платить за контент