Аэропорт «Жуляны» в столице решили расширить

В Киевсовете поддержали вопрос расширения аэропорта "Киев" в микрорайоне "Жуляны". Как сообщил депутат Михаил Терентьев на своей странице в Facebook, такое решение было принято на очередном заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений вчера, 27 января, пишет УНН.

Международному аэропорту "Киев" (Жуляны) предоставили в постоянное пользование земельный участок, поэтому аэропорт в пределах города сможет принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью. Пока же "Жуляны" могут принять 3 миллиона пассажиров в год.

По словам председателя комиссии Михаила Терентьева, это положительно повлияет на пассажиропоток в столице.

Добавим, что сейчас аэропорт занимает территорию площадью 265 га и имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 метров.