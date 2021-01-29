За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Аэропорт «Жуляны» в столице решили расширить
08:50 29.01.2021 |
В Киевсовете поддержали вопрос расширения аэропорта "Киев" в микрорайоне "Жуляны". Как сообщил депутат Михаил Терентьев на своей странице в Facebook, такое решение было принято на очередном заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений вчера, 27 января, пишет УНН.
Международному аэропорту "Киев" (Жуляны) предоставили в постоянное пользование земельный участок, поэтому аэропорт в пределах города сможет принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью. Пока же "Жуляны" могут принять 3 миллиона пассажиров в год.
По словам председателя комиссии Михаила Терентьева, это положительно повлияет на пассажиропоток в столице.
Добавим, что сейчас аэропорт занимает территорию площадью 265 га и имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 метров.
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