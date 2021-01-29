Зеленский поручил вынести реформу Укроборонпрома на рассмотрение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание по реформированию Государственного концерна «Укроборонпром».

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что во время встречи генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев представил дорожную карту реформирования «Укроборонпрома» и доложил о первых результатах подготовки к трансформации концерна в современные холдинги с эффективной системой корпоративного управления.

Президент также поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования «Укроборонпрома» на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.

Глава государства поддержал предложение об увеличении доли предприятий «Укроборонпрома» в государственном оборонном заказе при согласовании и утверждении этого документа на 2021 год, а также поручил профильному вице-премьеру Олегу Урускому ускорить подготовку подзаконных нормативно-правовых актов для имплементации Закона Украины «Об оборонных закупках».

«Должны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях «Укроборонпрома», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада может рассмотреть законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса" по реорганизации госконцерна и его преобразование в акционерное общество в январе или в начале февраля.

Как известно 18 февраля 2020 года Совет нацбезопасности и обороны поручил разработать и подать законопроекты относительно особенностей преобразования государственных унитарных предприятий ОПК в акционерные общества. Во исполнение решения и разработана инициатива. Также, среди прочего анонсировано изменение правил для спецэкспортеров.