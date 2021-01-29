НКРЭКУ начала штрафовать облэнерго за нарушение сроков присоединения к сетям





Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по итогам проведенной проверки оштрафовала ПАО "Черкассыоблэнерго" на 255 000 грн. Соответствующее решение было принято на заседании, пишет пресс-служба НКРЭКУ.

Основанием для проверки энергокомпании стали обращения заказчиков услуг по присоединению на несвоевременное предоставление лицензиатом услуги по присоединению электроустановки заказчика к системе распределения электроэнергии.

НКРЭКУ также обязала Черкассыоблэнерго привести свои действия в отношении потребителя в соответствии с требованиями Кодекса систем. Сообщить об устранении нарушений компания должна до 15 апреля.

46% акций Черкассыоблэнерго принадлежит государству, 25% - компании УкрЭСКо (перед приватизацией Кабмин намерен объединить эти пакеты). Еще 23,9% Черкассыоблэнерго принадлежит КУА Сварог Эссет Менеджмент, аффилированной с бизнесменом Константином Григоришиным.