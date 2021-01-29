За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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НКРЭКУ начала штрафовать облэнерго за нарушение сроков присоединения к сетям
08:32 29.01.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по итогам проведенной проверки оштрафовала ПАО "Черкассыоблэнерго" на 255 000 грн. Соответствующее решение было принято на заседании, пишет пресс-служба НКРЭКУ.
Основанием для проверки энергокомпании стали обращения заказчиков услуг по присоединению на несвоевременное предоставление лицензиатом услуги по присоединению электроустановки заказчика к системе распределения электроэнергии.
НКРЭКУ также обязала Черкассыоблэнерго привести свои действия в отношении потребителя в соответствии с требованиями Кодекса систем. Сообщить об устранении нарушений компания должна до 15 апреля.
46% акций Черкассыоблэнерго принадлежит государству, 25% - компании УкрЭСКо (перед приватизацией Кабмин намерен объединить эти пакеты). Еще 23,9% Черкассыоблэнерго принадлежит КУА Сварог Эссет Менеджмент, аффилированной с бизнесменом Константином Григоришиным.
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