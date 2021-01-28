За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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ПриватБанк будет кредитовать бизнес под госгарантии
16:52 28.01.2021 |
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что отныне бизнес-клиенты банка, которые соответствуют критериям, утвержденным постановлением Кабинета Министров №1151 от 25 ноября 2020 года, смогут получать финансирование в ПриватБанке с частичным обеспечением государственными гарантиями. Как сообщил руководитель дирекции МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев, кредитование под госгарантии можно будет также сочетать с финансированием по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%», по которой ПриватБанк выдал уже более 2,3 тыс. кредитов бизнесу.
Как сообщал Укринформ, в начале сентября 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе. Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
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