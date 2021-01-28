За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Ярославский войдет в состав набсовета «Мотор Сичи» по итогам собрания акционеров 31 января
13:59 28.01.2021 |
На сайте внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Мотор Сич", назначенного на 31 января 2021 г., обнародован предложенный к голосованию состав нового наблюдательного совета компании. Срок полномочий действующего набсовета истек 30 марта 2020 г.
Об этом РБК-Украина стало известно из текста бюллетеня для голосования.
В наблюдательный совет предприятия войдут 9 человек, включая 3 независимых директоров. Остальные предложенные кандидатуры выдвинуты акционерами компании.
Украину в новом наблюдательном совете ПАО "Мотор Сич" будет представлять лично Александр Ярославский, владелец и президент DCН. Компания МС-4, относящаяся к DCH, является одним из миноритарных акционеров предприятия.
От DCH в состав наблюдательного совета ПАО "Мотор Сич" также войдут представители руководства управляющей компании группы Артем Александров и Александр Черный, имеющие многолетний опыт работы в органах корпоративного управления различных компаний.
Еще трое кандидатов в набсовет "Мотор Сич" представляют интересы ее китайских акционеров - компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Их возглавит лично бенефициар Skyrizon Ван Цзин, международный инвестор, в свое время инициировавший сотрудничество китайских инвесторов с ПАО "Мотор Сич".
Кроме него, китайские акционеры предприятия делегируют в наблюдательный совет Ду Тао, президента компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, долгие годы работающего в авиационной индустрии. А также Ван Мен - директора по проектированию авиационной двигателестроительной компании Chongqing Tianjiao Aviation Power Co (Чунцин, КНР), выпускницу Кембриджского университета.
В качестве независимых директоров, не имеющих акций ПАО "Мотор Сич" акционерам предложены Олег Соловьев, доктор технических наук, имеющий профильное авиационное образование и опыт работы в отрасли (ГП "Чугуевский авиазавод"). А также Ван Чжэн - на протяжении пяти лет являющийся секретарем Совета директоров Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и Дмитрий Танасийчук, окончивший Shanghai Fudan University и располагающий значительным опытом внешнеэкономической деятельности в индустриальной сфере
Напомним, как сообщалось ранее, внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" поддержали акционеры, суммарно владеющие свыше 80% акций компании.
Среди вопросов повестки смена наблюдательного совета, который в настоящее время сформирован бывшим собственником двигателестроительного завода Вячеславом Богуслаевым.
Согласно заявлениям китайских инвесторов их на протяжении почти пяти лет не допускают к управлению ПАО "Мотор Сич": действующий набсовет игнорирует обращения акционеров о проведении общего собрания, а хищения на заводе стали поводом для возбуждения ряда уголовных дел почти на полмиллиарда миллионов гривен.
По словам акционеров, это наносит прямой ущерб как самому заводу, так и его коллективу - за последние годы с "Мотор Сич" уволили около 10 тысяч сотрудников.
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