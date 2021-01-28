МХП в 2020 году нарастил продажи курятины на 4%, в IV кв. - на 10%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в октябре-декабре 2020 года реализовал 174,26 тыс. тонн куриного мяса, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно биржевому сообщению компании в четверг, продажи курятины в целом по итогам года выросли на 4% - до 698,02 тыс. тонн.

МХП уточнил, что экспорт курятины в четвертом квартале вырос на 8% - до 94,71 тыс. тонн, а в целом за год - на 5%, до 373,73 тыс. тонн.

Согласно сообщению, средняя цена кг курятины в минувшем году (без НДС) снизилась на 5% в гривне к 2019 году - до 36,11 грн, а в долларах - на 9%, до $1,34. В четвертом квартале средняя цена составляла 38,49 грн, или $1,36, что соответственно на 11% больше и 5% меньше показателей четвертого квартала 2019 года.

Компания также уточнила, что словенская Perutnina и ее производства в Хорватии и Сербии, чьи показатели теперь будут даваться отдельно как европейский операционный сегмент, продала в четвертом квартале 15,17 тыс. тонн курятины, что на 7% больше, чем в четвертом квартале 2019 года. В целом за год ее продажи составили 63,01 тыс. тонн против 59.8 тыс. тонн в 2019 году.

Средняя цена продажи по году снизилась на 4% - до EUR2,52 за кг, а в четвертом квартале - на 6%, до 2,48 EUR за кг.

