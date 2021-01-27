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ПриватБанк открыл в Киеве первое в Украине цифровое банковское отделение
16:31 27.01.2021 |
ПриватБанк открыл в центре Киева, ул. Майдан Незалежности, 2, первое в Украине цифровое банковское отделение.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что цифровое банковское отделение работает без традиционных касс и оснащено инновационными технологиями - мультитачбарами, диджитал-экранами, киосками самообслуживания и другими современными решениями. Клиенты здесь смогут не только получить финансовые услуги в цифровом формате, но и воспользоваться комфортным хабом для работы и общения.
«Я бы назвал формат этого отделения Сoncept Store или даже Experience Store. Именно здесь мы изучаем, какими именно новыми технологиями будет удобно пользоваться клиентам. Мы не говорим, что именно такие отделения появятся по всей Украине через 5 лет, но мы уверены, что лучшие из тех концепций, сервисных моделей и технологий, которые здесь тестируются, действительно быстро будут внедрены по всей сети », - отметил заместитель председателя правления ПриватБанка по развитию бизнеса Разван Мунтеану.
При входе в отделение банк распознает клиента с помощью биометрии, а также сразу предлагает сделать одни из самых популярных операций через Приват24. После того, как клиенты отделения выбрали необходимую услугу, ее можно завершить в Приват24, воспользоваться мультитачбарами или обратиться за помощью к хостес. Если же нужно сделать наличную операцию, отделение оборудовано несколькими универсальными банкоматами, где можно пополнить карточный счет или получить наличные.
Кроме цифровых финансовых услуг, новое отделение станет для клиентов удобным коворкингом, где есть все для обучения и развития, проведения деловых встреч, и даже диджитальная игровая комната.
Отделение работает с соблюдением всех необходимых санитарных и карантинных норм. Помещение оснащено дезинфекторами, оборудованием для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты.
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