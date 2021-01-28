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Рада создала следственную комиссию для оценки состояния «Укрзализныци»
15:37 27.01.2021 |
Верховная Рада поддержала законопроект №3432, который предлагает создать временную следственную комиссию из 13 депутатов для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", а также расследования возможных нарушений законодательства менеджментом предприятия.
На заседании 27 января за него проголосовали 283 народных депутата, передает Интерфакс-Украина
Согласно тексту документа, инициатором проекта выступила народный депутат Юлия Гришина (партия "Слуга народа"), которая также избирается главой комиссии. Ее заместителем предложено избрать нардепутата Федора Христенко ("Оппозиционная платформа - За життя").
В состав следственной комиссии предложено включить восемь народных депутатов от партии "Слуга народа": Олега Арсенюка, Владимира Иванова, Сергея Колебошина, Валерия Колюха, Алексея Кузнецова, Игоря Мудрия, Евгения Пивоварова и Павла Якименко, - а также Константина Бондарева от ВО "Батькивщина", Игоря Колыхаева из депутатской группы "За будущее" и Александра Сухова из депутатской группы "Доверие".
В тексте пояснительной записки к документу говорится, что с начала 2017 года по настоящее время в АО "Укрзализныця" происходит резкое ухудшение производственной дисциплины. А в 2018 и 2019 годах был принят ряд регламентных документов, по которым "Укрзализныця" "была практически выведена под управление иностранцев, а государство фактически потеряло возможность непосредственного управления".
При этом отмечается, что, по информации СМИ, реформа "Укрзализныци" не происходит, экономические показатели ухудшаются, ситуация с преодолением коррупции не улучшается.
"Есть основания считать, что бездеятельность и непрофессионализм руководителей органов управления "Укрзализныци" с 2017 года по настоящее время привели к значительному ухудшению техсостояния предприятия и снижению основных производственных показателей, что, в свою очередь, дает основания считать, что финансовые отчеты являются недостоверными, а предприятие имеет отрицательные финансовые показатели и несет убытки", - акцентируется в пояснительной записке.
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