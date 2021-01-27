ПриватБанк завершил 2020г с чистой прибылью 25,3 млрд грн после 32,6 млрд грн в 2019г

ПриватБанк, по предварительным результатам работы в 2020 году, получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем годом ранее, сообщила и.о. главы правления банка Анна Самарина на пресс-конференции в Киеве в среду.

Она отметила, что по итогам года банк сформировал резервы 10,2 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что повлияло на показатели чистой прибыли, а на переоценку валютной позиции было потрачено 7,5 млрд грн.

И.о. главы правления пояснила, что убытки от курсовых колебаний являются результатом рисковой политики управления активами и обязательствами до национализации, в результате которой стоимость обязательств в долларах США значительно превышает стоимость соответствующих активов.

"В целом от обслуживания клиентов и банковских операций 2020 года банк получил 27,2 млрд грн прибыли. Это значительный результат, особенно в условиях кризиса", - подчеркнула Самарина.

Она добавила, что прибыль капитальных ОВГЗ в минувшем году составила 15,8 млрд грн.

По ее словам, активное развитие системы цифровых услуг сети #cashless позволило ПриватБанку в 2020 в условиях снижения темпов деловой активности увеличить чистый комиссионный доход на 3% - до 18,8 млрд грн.

Чистый процентный доход увеличился на 10% за счет удешевления ресурсов - до 21,6 млрд грн: средние ставки по гривневым депозитам сократились с 14,7% до 9,2%, а по долларовым - с 2,8% до 1,2%, указала Самарина.

Он отметила, что операционные расходы выросли на 19% - до 17,2 млрд грн из-за увеличения инвестиций в безопасность работников и клиентов. И.о. глава правления уточнила, что половину расходов банка в 2020 году пришлось на персонал. Связанные с коронавирусом расходы составили 2,8 млрд грн, в том числе резервы под возможные кредитные риски - 1,9 млрд грн, специальные выплаты сотрудникам - 710 млн грн, защитные маски и дезинфекция 7,6 тыс. банкоматов и 2 тыс. отделений - 160 млн грн, покупка медоборудования для больниц - 30 млн грн.

По словам Самариной, кредитный портфель банка сократился на 8% - до 55 млрд грн за счет приостановки увеличения кредитных лимитов на период карантина и ужесточения требований к заемщикам.

Согласно представленным данным, средства клиентов на счетах и в депозитах выросли в минувшем году на 29% - до 309,5 млрд грн. Ликвидные активы ПриватБанка к концу 2020 года составили 289,1 млрд грн, в том числе активы в гособлигациях - 246,4 млрд грн, на корссчетах, в других банках и в депозитных сертификатах НБУ - 21,8 млрд грн, а в кассах банка - 20,9 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.



