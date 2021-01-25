Финансовые новости
- |
- 25.01.21
- |
- 18:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
С 1 февраля 2021 года клиенты Укрпочты будут оформлять таможенные декларации исключительно онлайн
15:49 25.01.2021 |
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.
С 1 февраля 2021 года Укрпочта присоединяется к мировым почтовым операторам, которые обмениваются предварительными электронными таможенными данными о международных почтовых отправлениях с товарными вложениями. Для этого клиенты почты должны оформлять таможенные декларации онлайн в личном кабинете пользователя, мобильном приложении либо системе АРI", - сообщили в "Укрпочте".
Данное требование распространяется на оформление таможенных деклараций на международные отправления с товарными вложениями, которые отправляются в заказных бандеролях, посылках, заказных мелких пакетах, мешках «М», международных почтовых отправлениях с объявленной ценностью. С марта в данный список присоединятся и международные отправления EMS, которые также станут доступными для оформления онлайн.
Как подчеркивают в Укрпочте, в соответствии со статьями регламента конвенции Всемирного почтового союза и новыми нормативными таможенными документами ряда стран, почтовые операторы обязаны переходить на использование предварительных таможенных данных в электронном виде. Отправления, по которым не будет электронной информации, на сортировке в Укрпочте и странах-получателях, будут обрабатывать во вторую очередь. К тому же почтовые операторы других стран оставляют за собой право вовсе не принимать такие международные отправления.
Таким образом, клиентам "Укрпочты", которые придут в отделение с бумажными декларациями, будет предложена дополнительная услуга по перепечатыванию данных с таких деклараций. Стоимость будет добавляться к стоимости отправления.
«Большинство популярных стран для украинского экспорта сообщили о своих намерениях обрабатывать отправления без предварительных таможенных данных только во втором приоритете. Укрпочта сделает всё возможное, чтобы отправления украинских экспортеров обрабатывались в первую очередь», - отметила директор департамента международных операций "Укрпочты" Юлия Павленко.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик: Банковая попытается сбить волну скандалов списанием коммунальных долгов, Донбассом и вопросом языка
ТОП-НОВОСТИ
|Новый страх Банковой. Откажется ли Зеленский от звонка Байдену по телефону Порошенко
|Разброд и шатания. Зачем Гиркин вдруг вспомнил про Захарченко и Гиви
|Позитив недели. Наши воины смогут бить по врагу из нового миномета калибра 120 мм
|На межбанке 22 января доминировали продажи доллара, спрос был совсем небольшим
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банки «Авангард» и «Конкорд» на тендере НБУ по 90-дневному рефинансированию привлекли 156 млн грн
|С 1 февраля 2021 года клиенты Укрпочты будут оформлять таможенные декларации исключительно онлайн
|Минфин разместил за год облигации внутреннего займа на 380 миллиардов
|Верховный Суд разрешил «ПриватБанку» истребовать 25% сети «Привата»
|«Мотор Сич» модернизирует грузинские военные вертолеты
|Нафтогаз готовит совместный с Укрпочтой проект для смены поставщика газа
|IFC 25 января подпишет договор о выделении Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможной конвертацией в капитал банка - Минфин
Это интересно
|Google договорилась с французскими издателями об оплате за превью новостей
|Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров
|Lancia станет премиальным брендом
|Одержимость BMW большими «ноздрями» добралась и до мотоциклов
|Получен первый опытный образец батареи с зарядкой за пять минут
|Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
|В Nvidia допустили выпуск видеокарт для майнинга при увеличении спроса