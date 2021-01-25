С 1 февраля 2021 года клиенты Укрпочты будут оформлять таможенные декларации исключительно онлайн

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 1 февраля 2021 года Укрпочта присоединяется к мировым почтовым операторам, которые обмениваются предварительными электронными таможенными данными о международных почтовых отправлениях с товарными вложениями. Для этого клиенты почты должны оформлять таможенные декларации онлайн в личном кабинете пользователя, мобильном приложении либо системе АРI", - сообщили в "Укрпочте".

Данное требование распространяется на оформление таможенных деклараций на международные отправления с товарными вложениями, которые отправляются в заказных бандеролях, посылках, заказных мелких пакетах, мешках «М», международных почтовых отправлениях с объявленной ценностью. С марта в данный список присоединятся и международные отправления EMS, которые также станут доступными для оформления онлайн.

Как подчеркивают в Укрпочте, в соответствии со статьями регламента конвенции Всемирного почтового союза и новыми нормативными таможенными документами ряда стран, почтовые операторы обязаны переходить на использование предварительных таможенных данных в электронном виде. Отправления, по которым не будет электронной информации, на сортировке в Укрпочте и странах-получателях, будут обрабатывать во вторую очередь. К тому же почтовые операторы других стран оставляют за собой право вовсе не принимать такие международные отправления.

Таким образом, клиентам "Укрпочты", которые придут в отделение с бумажными декларациями, будет предложена дополнительная услуга по перепечатыванию данных с таких деклараций. Стоимость будет добавляться к стоимости отправления.

«Большинство популярных стран для украинского экспорта сообщили о своих намерениях обрабатывать отправления без предварительных таможенных данных только во втором приоритете. Укрпочта сделает всё возможное, чтобы отправления украинских экспортеров обрабатывались в первую очередь», - отметила директор департамента международных операций "Укрпочты" Юлия Павленко.