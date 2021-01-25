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Верховный Суд разрешил «ПриватБанку» истребовать 25% сети «Привата»
12:49 25.01.2021 |
Банки и банковские технологии, Нефть и безнин, Новости компаний
Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу «ПриватБанка» и отменил постановление Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 23 июня 2020, которыми было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с группой «Приват», о запрете любых действий по возврату 247 АЗС, сообщает Finbalance.
Согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами «ПриватБанка», заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от «ПриватБанка» 247 АЗС. В дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду 38 компаниям-операторам (которые являются истцами в упомянутом деле).
Задолженность компаний-лизингополучателей перед «ПриватБанком» превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.
По данным «ПриватБанка», на конец третьего квартала 2020 года объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финансовому лизингу, которую он связывает с бывшими акционерами, составил 217,3 млрд грн.
Напомним, 13 марта 2020 г. enkorr со ссылкой на определение суда сообщил, что «ПриватБанк» уведомил владельцев АЗС консолидированной сети «Приват» о расторжении договоров лизинга по 247 автозаправочным станциям. 10 марта суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС ввел обеспечительные меры и запретил банку принимать любые действия по возврату объектов в собственность банка.
247 АЗС составляют 25% от общего количества АЗС группы «Приват» без учета станций «Укрнафты».
Справка enkorr
На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1 540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.
Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ «Укртатнафта».
Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.
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