Украинская компания «Мотор Сич» проведет капитальный ремонт и модернизацию грузинских военных вертолетов Ми-8.

Как сообщается на странице Минобороны Грузии в Фейсбуке, в Тбилиси был сформироован трехсторонний меморандум между «Мотор Сич», государственным военным научно-техническим центром «Дельта» и «Тбилавиамшени» (Тбилисский авиационный завод).

«В рамках визита украинской делегации ГБОУ ′′Дельта ′′ сформулирован еще дальше и перейдет на новый этап. В рамках меморандума о сотрудничестве в области развития воинского предпринимательства партнеры будут реализовывать совместные проекты, которые будут покрывать капитальный ремонт и модернизацию многофункционального шведского двигателя Ми-8», - отмечается в сообщении.

Как указали в Минобороны, сотрудничество с Мотор Сич направлено на развитие военной промышленности и модернизацию самолетов. Указанные силы обороны предприятия уже работают над ремонтом швейцарских авиационных двигателей и редакторов.

Motor Sich - одна из ведущих компаний, производящих двигатели самолетов и самолетов более 100 лет. Более 100 стран мира используют двигатели производства украинской компании.

