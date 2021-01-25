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«Мотор Сич» модернизирует грузинские военные вертолеты
11:15 25.01.2021 |
Украинская компания «Мотор Сич» проведет капитальный ремонт и модернизацию грузинских военных вертолетов Ми-8.
Как сообщается на странице Минобороны Грузии в Фейсбуке, в Тбилиси был сформироован трехсторонний меморандум между «Мотор Сич», государственным военным научно-техническим центром «Дельта» и «Тбилавиамшени» (Тбилисский авиационный завод).
«В рамках визита украинской делегации ГБОУ ′′Дельта ′′ сформулирован еще дальше и перейдет на новый этап. В рамках меморандума о сотрудничестве в области развития воинского предпринимательства партнеры будут реализовывать совместные проекты, которые будут покрывать капитальный ремонт и модернизацию многофункционального шведского двигателя Ми-8», - отмечается в сообщении.
Как указали в Минобороны, сотрудничество с Мотор Сич направлено на развитие военной промышленности и модернизацию самолетов. Указанные силы обороны предприятия уже работают над ремонтом швейцарских авиационных двигателей и редакторов.
Motor Sich - одна из ведущих компаний, производящих двигатели самолетов и самолетов более 100 лет. Более 100 стран мира используют двигатели производства украинской компании.
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