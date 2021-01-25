Нафтогаз готовит совместный с Укрпочтой проект для смены поставщика газа

НАК «Нафтогаз України» через две недели запустит совместный с Укрпочтой проект для смены поставщика газа офлайн.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сказал глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы через две недели запускаем совместный с Укрпочтой проект. Мы запустили совместный проект с "Ощадбанком", который позволяет не только в интернете сменить поставщика газа, но и прийти в отделение", - сказал Коболев.

По его словам, сейчас "Нафтогаз" поставляет газ уже для 9% украинских потребителей.

"Очень много есть слухов, украинский потребитель какой-то не такой и плохо платит. Это всё ложь. В нашем портфеле - 9% украинских домохозяйств. Мы хотим сказать, что украинский потребитель очень добросовестный. Уровень расчетов близок к 100%", - отметил Коболев.

По его словам, клиенты "Нафтогазу" авансом уплачивают до 35% стоимости газа.

Как сообщал Укринформ, "Нафтогаз" на период действия государственных ограничений предельной цены на газ предложил предприятиям по сбыту газа приобретать голубое топливо по цене, которая позволит компаниям продавать своим бытовым потребителям газ по 6,99 грн за кубометр. Чтобы приобрести газ по такой цене, предприятие по сбыту газа должно выполнить несколько требований НАК. В частности, предприятие по сбыту газа должно доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, а по итогам каждого месяца - проинформировать "Нафтогаз", какие объемы направлены непосредственно на нужды населения. Объемы фактического потребления газа населением будут проверяться.

Если же предприятие по сбыту газа не захочет подтверждать поставки населению, "Нафтогаз Трейдинг" предлагает другой вариант - покупать газ по рыночной цене и с банковской гарантией оплаты или по предоплате.

Также "Нафтогаз" планирует применять счета с договорным списанием в качестве гарантии целевого использования средств.