Суд разблокировал приватизацию Центрэнерго

Хозяйственный суд Киева отменил приказ Фонда государственного имущества от 13 декабря 2018 года, чем фактически указал на необходимость завершения начатых три года тому процедур приватизации ПАО "Центрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"12 января 2021 года решением Хозяйственного суда города Киева отменен приказ Фонда государственного имущества Украины 13 декабря 2018 года, и указано на необходимость завершения начатых процедур (приватизации - ред.)", - говорится в сообщении.

Завершение процедуры приватизации предусматривает продажу принадлежащего государству пакета акций не менее чем за 5,98 млрд грн.

"Стоимость возможных поступлений от приватизации Центрэнерго в 10 раз будет превышать размер средств, полученных от приватизации в 2019 году (547 млн ​​грн) и в 20 раз - от приватизации в 2018 году (269 млн грн)", - подчеркивают в суде.

ПАО "Центрэнерго" - энергетическая компания, которая занимается производством и поставкой электроэнергии. Доля компании в общем объеме производимой в Украине электроэнергии составляет 8%. В состав компании входят три тепловых электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская.

Ранее сообщалось, что ПАО "Центрэнерго" вновь призвало Кабинет министров Украины и Министерство энергетики поспособствовать в привлечении компанией кредитного финансирования госбанков.