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Крумханзл 23 января прекратит исполнение полномочий главы правления ПриватБанка
11:46 21.01.2021 |
Срок действия контракта главы правления государственного ПриватБанка (Киев) Петра Крумханзла заканчивается 23 января, сообщила пресс-служба банка в четверг.
Согласно сообщению, до назначения нового главы правления в результате конкурсного отбора исполняющей обязанности будет замглавы правления ПриватБанка по вопросам финансов Анна Самарина.
Крумханзл возглавлял правления ПриватБанка три года.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.
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