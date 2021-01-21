Комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект о реформе Укроборонпрома

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроект «Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности» (№3822) и рекомендовал включить его в повестку дня сессии и принять за основу.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте государственного концерна "Укроборонпром".

Отмечается, что, согласно проекту закона, вводится современная модель корпоративного управления на предприятиях концерна, которая обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния. Кроме того, будет осуществлено оздоровление предприятий Укроборонпрома на всех уровнях: финансовом, социальном и производственно-технологическом.

"Корпоратизация Укроборонпрома не предусматривает передачи государственных оборонных предприятий в частные руки. Государство было, есть и останется 100%-ным акционерным владельцем этих предприятий", - заявил генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич подчеркнул, что на сегодняшний день реформа Укроборонпрома чрезвычайно важна.

«Тем более корпоратизация концерна предусмотрена рядом стратегических документов, в частности Стратегией национальной безопасности, действующей Стратегией реформирования ОПК, а также рядом постановлений правительства", - акцентировал он.

Как сообщал Укринформ, главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады дало отрицательное заключение относительно законопроекта №3822, который вводит механизм реформирования ГК "Укроборонпром". Согласно заключению, документ нуждается в доработке и терминологии, и концептуальных положений.