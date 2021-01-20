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«Зоря»-«Машпроект» станет головным предприятием холдинга «Морские системы»
17:49 20.01.2021 |
Николаевское государственное предприятие Зоря-Машпроект начинает преобразование в хозяйственное общество, которое должно стать головным предприятием холдинга «Морские системы».
Об этом сообщает пресс-служба ГП «Зоря»-«Машпроект» в Фейсбуке, передает Укринформ.
«ГП «Зоря»-«Машпроект» начинает подготовку к преобразованию в хозяйственное общество. Процесс будет проходить в рамках общей трансформации государственного концерна «Укроборонпром», в состав которого входит предприятие. Соответствующий приказ подписал генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев. По плану преобразования ГП «Зоря»-«Машпроект» станет головным предприятием холдинга "Морские системы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, «Зоря»-«Машпроект» - известный в мире разработчик и производитель газовых турбин и газотурбинных установок морского и общепромышленного применения. Доля экспорта в общем объеме поставок составляет 90%.
Гусев 21 декабря 2020 года подписал приказ о старте корпоратизации концерна.
Реформа Укроборонпрома предусматривает, что 65 самых перспективных предприятий концерна объединят в новый государственный оборонный холдинг. Будут созданы отраслевые бизнес-единицы (ОБЕ) в форме акционерных обществ, которые будут объединены по направлениям: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.
Создание холдинговой компании и ОБЕ должно быть завершено в 2021 году. Будет введена новая модель корпоративного управления в соответствии с принципами и рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (прозрачность, подотчетность, независимое управление, контроль). Деятельность руководящего холдинга и ОБЕ будут контролировать наблюдательные советы.
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