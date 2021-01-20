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Верховный суд признал противоправным и отменил решение НБУ об отказе Резникову в согласовании главой набсовета Ощадбанка
15:55 20.01.2021 |
Верховный Суд в составе Кассационного административного суда 24 декабря оставил без изменений судебные решения первой и апелляционной инстанций, признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины (НБУ) об отказе Алексею Резникову в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка, сообщило издание "Финклуб" в среду.
Указывается, что суд в то же время частично удовлетворил кассацию НБУ и изменил мотивировочную часть решения предыдущих инстанций.
Как сообщалось, 16 августа 2019 года центробанк после проведения тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов набсовета Ощадбанка, в том числе председателя набсовета Шевки Аджунера и членов НС Дмитрия Власова и Алексея Резникова.
Однако позже, 18 и 19 февраля 2020 года, Окружной админсуд Киева отменил это решение. Затем, 20 мая и 30 июня, Шестой апелляционный админсуд отклонил апелляционные жалобы НБУ, оставив в силе постановления суда предыдущей инстанции, которыми было отменено решение НБУ о несогласовании Резникова и Власова членами набсовета Ощадбанка.
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