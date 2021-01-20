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Верховный Суд стал на сторону Приватбанка в деле киевской гостиницы
10:53 20.01.2021 |
Верховный Суд отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишение права собственности ПриватБанка на киевскую гостиницу "Мир".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Таким образом, банку удалось одержать очередную победу в борьбе за имущество, которое было передано на баланс ПриватБанка до его национализации", - говорится в сообщении.
14 января 2021 года Верховным Судом в составе Кассационного хозяйственного суда по результатам рассмотрения кассационной жалобы Банка принято Постановление по делу № 910/15803/19 (по иску ООО "АЕФ" в АО КБ "ПриватБанк", ООО "Ардена").
Верховный Суд пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебных решений первой и апелляционной инстанций с передачей дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
До национализации банка в августе 2016 года за счет перехода права собственности на залоговое имущество (гостиница "Мир", г. Киев, проспект Голосеевский, д. 70) в АО КБ "ПриватБанк" согласно договору ипотеки, заключенному с ООО "АРДЕНА", была погашена часть кредита ООО "АЕФ" по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму почти 18 млн долл.
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