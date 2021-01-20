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Владелец Skyrizon Ван Цзин назвал действия экс-собственника «Мотор Сичи» предательством и оскорблением священного права собственности
09:20 20.01.2021 |
Заявления нынешнего наблюдательного совета ПАО «Мотор Сич», совета директоров и президента ПАО «Мотор Сич» ясно подтвердили: их позиция состоит в том, чтобы не признавать законных акционеров, решительно не допускать их к исполнению своих законных прав, обязанностей и обязательств через общее собрание акционеров.
Об этом говорится в заявлении Ван Цзина, известного китайского бизнесмена, владельца компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, которая наряду с другими компаниями из КНР стала акционерами украинского завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Обращение китайского бизнесмена к акционерам и менеджменту «Мотор Сич» опубликовано на сайте, где обнародованы документы повестки собрания акционеров, назначенного на 31 января текущего года. Его компания Skyrizon является основным организатором собрания наряду с еще одним акционером предприятия, компанией «МС-4» (входит в группу DCH).
«Мы, Skyrizon Aircraft Holdings Limited и инвесторы из Китая, начиная с 2015 года являемся законными акционерами ПАО «Мотор Сич», участвовали в общем собрании акционеров и пользовались своим священным правом голоса. Причем мы не только приобрели акции, но и в 2016 году экстренно предоставили ПАО «Мотор Сич» акционерный займ под низкий процент в размере 100 млн долларов США, чтобы помочь ПАО «Мотор Сич» преодолеть трудности в бизнесе. Мы с самого начала и до конца надеемся и также предпринимали практические действия, чтобы помочь ПАО «Мотор Сич» получать большее количество заказов на китайском рынке, увеличивать прибыль предприятия, обеспечивать разработку новых продуктов, а также постоянно гарантировать и увеличивать доходы сотрудников. К сожалению, начиная с 2018 года и по сегодняшний день, общее собрание акционеров больше не созывалось, а действия менеджмента ПАО «Мотор Сич» не проходили через надлежащий контроль и надзор. Особенно в последние полгода наблюдательный совет ПАО «Мотор Сич» неоднократно нарушая закон, публично отклонял предложения акционеров о созыве нового собрания акционеров», - гневно заявил Ван Цзин в обращении к акционерам «Мотор Сич».
Бизнесмен назвал «неадекватными» недавно появившиеся на официальном сайте «Мотор Сич» два последовательных заявления, в которых законных акционеров компании обвиняют в якобы противозаконной попытке проведения общего собрания акционеров.
«На эти абсурдные заявления мы обязаны заявить, - сказано в обращении акционера Skyrizon Aircraft Holdings Limited: - Такие слова и позиция - это вопиющая ложь, они серьезно отступили от фактов, нарушили наше первоначальное соглашение, а также предали и превысили предоставленные им собранием акционеров доверие и законные полномочия. Такие заявления - это не просто безудержная алчность, и отплата злом за добро, а настоящее предательство, и абсолютное отсутствие совести. Это не только вызвало повсеместное подозрение и возмущение в обществе, но и напрямую коснулось границ и сути закона. Мы должны подчеркнуть, что высказывания и действия нынешнего менеджмента ПАО «Мотор Сич» приведут к тому, что текущие деловые решения будут признаны недействительными и незаконными, подорвут стабильность в деятельности ПАО «Мотор Сич», а также нанесут огромный вред и катастрофические последствия интересам и долгосрочному развитию компании. Все это происходит исключительно ради личной выгоды нынешнего менеджмента компании «Мотор Сич», и являются крайне безответственными действиями по отношению к сотрудникам компании, с чем никогда не примиряться наши акционеры».
Все это требует немедленного исправления, заявил акционер Skyrizon Aircraft Holdings Limited Ван Цзин: «Как акционеры публичной компании «МОТОР СИЧ», мы будем предпринимать все необходимые юридические меры для решительной защиты законных прав и интересов всех акционеров и будем непреклонно защищать право ПАО «МОТОР СИЧ» на существование и развитие как сейчас, так и в будущем. В настоящее время среди всех акционеров, которые на законных основаниях владеют акциями ПАО «Мотор Сич», представители, владеющие более 80% акций, согласились на участие в общем собрании акционеров. Настоящим призываем и приглашаем всех остальных акционеров ПАО «Мотор Сич» принять участие в данном собрании».
Действующий менеджмент компании, который препятствует акционерам в управлении компанией «Мотор Сич», Ван Цзин призвал вернуть свою работу в законное русло: «Мы предостерегаем нынешний наблюдательный совет и руководство компании: остепенитесь, cверните c кривой дороги, не заходите все дальше и дальше по пути попрания закона; людям свойственно ошибаться, однако признание и исправление своих ошибок - превыше всего, возвращайтесь на правильный путь и производите лучшие продукты для всего мира, создавайте лучшие условия для сотрудников, а для «Царя двигателей» - второй славный век, это и есть ваш единственный правильный выбор».
К нынешнему времени более 80% акционеров ПАО «Мотор Сич» поддержали проведение внеочередного общего собрания, на котором планируется вернуть деятельность предприятия в правовое русло, а также предотвратить его захват нелегитимным менеджментом компании.
На повестке будущего собрания акционеров - формирование нового наблюдательного совета, поскольку сроки полномочий старого его состава, отведенные уставом и законодательством, истекли. Помимо этого, акционеры намерены привести в соответствие с требованиями законодательства стандарты корпоративного управления обществом. Действующий набсовет, сформированный бывшим владельцем контрольного пакета акций ПАО «Мотор Сич» Вячеславом Богуслаевым еще в 2017 году игнорирует обращения акционеров о созыве собрания акционеров. Такие действия расцениваются как попытка рейдерского захвата компании его бывшим акционером.
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