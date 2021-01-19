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Криклий отстранил директора Одесского морпорта
17:11 19.01.2021 |
Министр инфраструктуры Владислав Криклий отстранил от должности директора госпредприятия «Одесский морской торговый порт» Алексея Мясковского на время проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт "Порты Украины", где обнародован соответствующий приказ министра №2-ОС от 16 января 2021.
"Отстранить Алексея Мясковского от выполнения служебных обязанностей по управлению государственным предприятием«Одесский морской торговый порт» на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия", - отмечается в приказе.
Министр распорядился "возложить на первого заместителя директора ГП«Одесский морской торговый порт» Александра Гармаша выполнение обязанностей директора этого предприятия на период проверки".
Как сообщалось, Мясковский возглавил Одесский порт 16 октября 2019 года. Одним из его нововведений стало введение в порту "модульной" системы - вместо почасовой оплаты аренды группы буксиров.
Позже Мясковский решил передать в бербоут-чартер (в аренду без экипажа) шесть портовых буксиров «Гранит» и «Могучий», «Патриот», «Булат», «Стивидор» и «Новатор». Однако это решение вызвало протесты со стороны части портовиков.
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