Стало известно, как будут работать мобильные подразделения Ощадбанка возле линии разграничения

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало график работы передвижных мобильных подразделений «Ощадбанка» у линии разграничения в Луганской и Донецкой областях в течение текущей недели.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

«С целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, АО «Ощадбанк» осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля КРАЗ», - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что с 18 по 29 января мобильное подразделение Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» находится на капитальном ремонте. В то же время граждане могут воспользоваться услугами отделения «Ощадбанка» на КПВВ «Новотроицкое» с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.

В Луганской области мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в г.Золотое, с.Трехизбенка, с.Светличное, пгт Нижнее с 9.00 до 15.00, а на КПВВ «Счастье» на постоянной основе продолжит работу отделение «Ощадбанка» с понедельника по пятницу с 7.30 до 15.30.