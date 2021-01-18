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Стало известно, как будут работать мобильные подразделения Ощадбанка возле линии разграничения
16:37 18.01.2021 |
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало график работы передвижных мобильных подразделений «Ощадбанка» у линии разграничения в Луганской и Донецкой областях в течение текущей недели.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства.
«С целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, АО «Ощадбанк» осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля КРАЗ», - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что с 18 по 29 января мобильное подразделение Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» находится на капитальном ремонте. В то же время граждане могут воспользоваться услугами отделения «Ощадбанка» на КПВВ «Новотроицкое» с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
В Луганской области мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в г.Золотое, с.Трехизбенка, с.Светличное, пгт Нижнее с 9.00 до 15.00, а на КПВВ «Счастье» на постоянной основе продолжит работу отделение «Ощадбанка» с понедельника по пятницу с 7.30 до 15.30.
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