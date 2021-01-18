Ощадбанк внедрил возможность заключения в его отделениях контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа населению

ООО "ГПК "Нафтогаз" договорился с государственным Ощадбанком (Киев) о заключении с 18 января контрактов на поставку газа бытовым потребителям (населению) через отделения финучреждения, сообщила пресс-служба банка.

"Для этого (подачи заявления – ИФ) нужно посетить одно из отделений Ощадбанка с необходимым пакетом документов: паспортом, ИНН, документом о праве собственности на жилье и согласием совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья, а также ЭИC-кодом (16-значным персональным газовым номером объекта)", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, после обработки заявки клиент в течение пяти-семи рабочих дней получит информацию от НАК "Нафтогаз Украины" об успешном переходе и дальнейшие инструкции.

Указывается, что проверить статус выполнения заявки на подключение можно на сайте gas.ua, выбрав раздел "Проверить статус заявки" и введя в соответствующем поле свой ЭИC-код.

Ощадбна подчеркивает: подать заявку может любой потребитель, а не только его клиент.

Как пояснила пресс-служба банка, переход к новому поставщику происходит автоматически, оповещать предыдущую газовую компанию о подключении к новому поставщику и заменять трубы в случае смены поставщика не нужно. Сразу после завершения перехода клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика.

При этом уточняется, что газоснабжение во время или после смены компании у клиента не прекращается.

Согласно сообщению, в январе 2020 года цена "голубого топлива" от "Нафтогаза" в рамках тарифного плана "Месячный" составляет 7,22 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через отделения ПУМБа.

Руководители "Нафтогаза" ранее анонсировали заключение партнерства с ПриватБанком и "Укрпоштой".

В настоящее время бытовой потребитель может перейти к "Нафтогазу" как поставщику газа и заключить с ним месячный или годовой контракт через сайт ГПК "Нафтогаз" (gas.ua).

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (266,29 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.