Финансовые новости
- |
- 18.01.21
- |
- 17:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Заря-Машпроект» будет сотрудничать с казахстанскими компаниями
09:06 18.01.2021 |
Николаевское ГП «Заря» - «Машпроект», Западно-Казахстанская Машиностроительная Компания и инвестиционная компания «Гидромаш-Орион» договорились о сотрудничестве в работе над модернизацией «Уральской газотурбинной электростанции».
Об этом корреспонденту Укринформа сообщила руководитель пресс-службы ГП «Заря» - «Машпроект» Елизавета Бельчик.
«С визитом на госпредприятии «Заря»-«Машпроект» находилась делегация Республики Казахстан с участием генерального директора Западно-Казахстанской машиностроительной компании Азамата Битурина и гендиректора инвестиционной компании «Гидромаш-Орион» Даурена Сисенова. В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве над проектом модернизации «Уральской газотурбинной электростанции. В частности, планируется увеличить мощность действующей ГТЭС почти в два раза», - говорится в сообщении.
Кроме того, участники встречи сошлись на том, что будут создавать на территории Казахстана совместный мультивендорный сервисный центр.
Также казахские партнеры осмотрели производственные площади ГП «Заря» - «Машпроект», побывали в испытательном цехе, пообщались с ведущими специалистами.
Как сообщалось, в течение 2021 года «Заря» - «Машпроект» введет в серийное производство газотурбинных двигателей новые марки жаропрочных сплавов. Благодаря этому, ресурс двигателей будет продлен в 1,5 раза.
ГП НПКГ «Заря» - «Машпроект» - известный в мире разработчик и производитель газовых турбин и газотурбинных установок морского и общепромышленного применения. Доля экспорта в общем объеме поставок составляет 90%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кадровая дыра. Почему коллаборантов на КПВВ массово меняют на кадровых ихтамнетов
|Позитив недели. ВМС создали ракетный дивизион для «Нептунов»
|Goldman Sachs поднял Украину на две позиции в ESG-рейтинге развивающихся рынков
|Витренко заявил о дефиците электроэнергии в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Передача «Энергоатома» Кабмину позволит Минэнерго вернуть НЭК «Укрэнерго» – Шмыгаль
|Стало известно, как будут работать мобильные подразделения Ощадбанка возле линии разграничения
|СБУ и прокуратура заблокировала вывоз неоплаченной ОГХК продукции на $6 миллионов
|Ощадбанк внедрил возможность заключения в его отделениях контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа населению
|«Заря-Машпроект» будет сотрудничать с казахстанскими компаниями
|Суд признал китайских инвесторов «Мотор Сичи» потерпевшей стороной от действий СБУ
Это интересно
|В США смягчили требования к стандартам безопасности для автономных автомобилей
|Sony начала тестировать на публичных дорогах Европы концепт электромобиля Vision-S, представленный год назад
|Представлен первый датчик изображения Samsung с поддержкой 12-битного цвета
|Samsung пообещала поддержку S Pen для других смартфонов Galaxy
|Британец случайно выбросил диск с биткоинами на 287 млн долларов и теперь просит власти о помощи
|Xiaomi попала под санкции США, но есть разница с Huawei
|Новшество WhatsApp для большого потока сообщений. «Прочитать позднее» приходит на смену архиву