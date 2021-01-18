«Заря-Машпроект» будет сотрудничать с казахстанскими компаниями

Николаевское ГП «Заря» - «Машпроект», Западно-Казахстанская Машиностроительная Компания и инвестиционная компания «Гидромаш-Орион» договорились о сотрудничестве в работе над модернизацией «Уральской газотурбинной электростанции».

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила руководитель пресс-службы ГП «Заря» - «Машпроект» Елизавета Бельчик.

«С визитом на госпредприятии «Заря»-«Машпроект» находилась делегация Республики Казахстан с участием генерального директора Западно-Казахстанской машиностроительной компании Азамата Битурина и гендиректора инвестиционной компании «Гидромаш-Орион» Даурена Сисенова. В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве над проектом модернизации «Уральской газотурбинной электростанции. В частности, планируется увеличить мощность действующей ГТЭС почти в два раза», - говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи сошлись на том, что будут создавать на территории Казахстана совместный мультивендорный сервисный центр.

Также казахские партнеры осмотрели производственные площади ГП «Заря» - «Машпроект», побывали в испытательном цехе, пообщались с ведущими специалистами.

Как сообщалось, в течение 2021 года «Заря» - «Машпроект» введет в серийное производство газотурбинных двигателей новые марки жаропрочных сплавов. Благодаря этому, ресурс двигателей будет продлен в 1,5 раза.

ГП НПКГ «Заря» - «Машпроект» - известный в мире разработчик и производитель газовых турбин и газотурбинных установок морского и общепромышленного применения. Доля экспорта в общем объеме поставок составляет 90%.

