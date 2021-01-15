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США ввели санкции против китайского инвестора «Мотор Сичи»
12:27 15.01.2021 |
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC) в Список юридических лиц, а китайскую компанию Skyrizon - в список военных конечных пользователей (MEU).
"Обе компании угрожают национальной безопасности США, CNOOC, помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море и Skyrizon за е способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов", - сообщает пресс-служба Министерства торговли США.
"Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.
"Это действие служит предупреждением экспортному сообществу о значительных связях Skyrizon с Народно-освободительной армией", - отметил он.
Как сообщалось, в конце ноября Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon - "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group - и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.
Кроме этого, DCH и Skyrizon направили иск в Хозяйственный суд Киева с требованием обязать АМКУ принять заявку к рассмотрению.
Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства.
В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.
Госсекретарь США Майк Помпео также заявил президенту Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".
Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.
Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.
В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.
ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7,68 млрд грн.
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