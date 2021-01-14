АМКУ увидел признаки доминирования одной группы на рынке природного газа





Антимонопольный комитет видит признаки доминирования группы «Региональная Газовая Компания» (РГК) на рынке природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает Укринформ.

"Действия этой группы, а именно - у них цены на газ самые высокие среди всех поставщиков, тщательно изучаются комитетом", - отметили в профильном ведомстве.

Председатель АМКУ Ольга Пищанская поручила региональным отделениям комитета провести углубленное исследование рынка поставок природного газа на предмет соблюдения субъектами рынка природного газа и органами власти требований законодательства о защите экономической конкуренции.

Ранее облгазы группы РГК уже были оштрафованы комитетом за злоупотребление монопольным положением - на 280 млн грн в декабре 2019 года (тогда же они были обязаны сделать перерасчет платежек) и на 380 млн грн в прошлом месяце.

Также Антимонопольный комитет официально предостерег областные и Киевскую городскую государственные администрации воздержаться от действий в интересах какого-то одного поставщика.

"Речь идет о принятии каких-либо актов, даче указаний, заключении соглашений или любых других действия, которые могут привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции", - отметили в АМКУ.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года в Украине начал действовать полноценный рынок природного газа для населения. Украинцы получили возможность выбирать поставщика, в том числе и по ценовому критерию. Сменить поставщика можно в кратчайшие сроки. Вместе с тем, за 5 месяцев с начала работы рынка только 3% граждан выбрали нового поставщика газа.

3 декабря 2020 года АМКУ предоставил поставщикам природного газа обязательные для рассмотрения рекомендации воздержаться от действий, которые могут приводить к ограничениям в ходе смены бытовыми потребителями поставщика природного газа, установлении цен на природный газ.