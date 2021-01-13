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Укроборонпром объединил в 6 холдингов 65 предприятий - Гусєв
10:55 12.01.2021 |
Государственный концерн "Укроборонпром", в состав которого входят 137 предприятий, на сегодняшний день представляет собой симбиоз богатых и бедных предприятий, среди которых прибыльных ничтожно мало - 28 из 137, и засилье бедных.
Об этом написал генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в своем блоге на "Экономической правде", передает Укринформ.
"На сегодняшний день большинство предприятий "Укроборонпрома" фактически выживают, если не умирают. 137 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории, - это симбиоз богатых и бедных. 28 компаний генерируют 98% выручки, остальные - живут в режиме долгов, в т.ч. по зарплате, отсутствия оборотных средств и заказов, низкой ликвидности ", - отметил он.
По словам Гусева, в условиях рыночной экономики концерн, в том виде, в котором он существует сегодня, оказался не эффективным.
Сегодня предприятия "Укроборонпрома" могут производить 24 тысячи различных единиц вооружения и военной техники (ВВТ) и комплектующих. Но изготавливать всю продуктовую линейку смысла нет, ведь далеко не все имеет применение. К примеру, в контуре "Укроборонпрома" есть предприятия, которые производят комплектующие для советских подводных лодок, которых нет на вооружении Украины.
В результате, государство заказывает у предприятий концерна, единственным акционерным владельцем которых оно является, лишь 36% от всего необходимого ему вооружения и военной техники. А "Укроборонпром" около 70% выручки получает за счет экспорта вооружения и военной техники за рубеж.
"Именно поэтому в процессе трансформации концерна важно отсечь то, что нам не нужно, и сфокусироваться исключительно на том, что составляет вес и ценность для обороноспособности страны. Отвечая на вопрос, какие единицы ВВТ будут покупать и Вооруженные силы Украины, и иностранный заказчик, мы определили стратегические продуктовые платформы будущего оборонного холдинга", - отметил Гусев.
Так, стратегическими продуктовыми платформами, по мнению Гусева, должны стать: ракетный комплекс "Нептун" и ракетная система "Вільха" производства Киевского конструкторского бюро "Луч"; тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" производства Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова (ХКБМ) БТР-4 и БТР-3 производства ХКБМ и Киевского бронетанкового завода; танк "Оплот" и двигатель 6ТД-2/3 производства завода имени В.А. Малышева; радары РЛС и РЕБ производства Научно-производственного комплекса "Искра"; турбины UTG32000 / 5000 производства Научно-производственного комплекса газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект".
"Мы поставили в центр продукт, который нужен Вооруженным силам Украины - и получили контур будущего современного оборонного холдинга. Холдинга, который придет на смену нынешнему концерна. Из 137 компаний концерна мы выделили 65, которые объединили в 6 холдингов", - отметил он .
С остальными предприятиями, по словам Гусева, придется "прощаться".
"Некоторые пойдут на приватизацию, ведь они производят продукцию невоенного назначения, а некоторые прекратят свое существование. Пока мы производим продукты для старой войны, мы не готовы к войне будущего", - подчеркнул глава "Укроборонпрома".
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|Укроборонпром объединил в 6 холдингов 65 предприятий - Гусєв
"На сегодняшний день большинство предприятий "Укроборонпрома" фактически выживают, если не умирают. 137 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории, - это симбиоз богатых и бедных. 28 компаний генерируют 98% выручки, остальные - живут в режиме долгов, в т.ч. по зарплате, отсутствия оборотных средств и заказов, низкой ликвидности ", - отметил он.
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