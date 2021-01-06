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НБУ предоставил трем банкам свыше 3,5 миллиарда «рефинанса»
08:39 05.01.2021 |
Национальный банк Украины на прошлой неделе предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 3,556 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что 30 декабря 2020 года состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 86 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на сумму 3556,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых.
В частности, предоставлен кредит АО "Райффайзен банк Аваль" на 3,1 млрд грн, АО "КИБ» - на 100 млн грн. Третьего получателя рефинансирования НБУ не уточняет.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк Украины 24 декабря 2020 года предоставил рефинансирование двум банкам на общую сумму 5,16 млрд грн.
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