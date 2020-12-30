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Agimant Limited Тигипко установил единоличный контроль над владельцем «Днепрометиза»
18:50 30.12.2020 |
Компания Agimant Limited (Кипр) украинского бизнесмена Сергея Тигипко установила единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd. (Род-Таун, Британские Виргинские о-ва), в собственности которого находятся 98,6578% акций одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлоизделий в Украине ЧАО "Днепрометиз".
"Agimant Limited - компания, созданная и действующая по законодательству Республики Кипр (...) опосредованно приобрела доминирующий контрольный пакет акций ЧАО "Днепрометиз" путем заключения 29 декабря 2020 года с компанией Sartorius Limited договора, на основании которого Agimant Limited стал владельцем 100% акций компании Dealzone Holding Ltd. созданной и действующей по законодательству Британских Виргинских островов, которая является владельцем доминирующего контрольного пакета акций в размере 1 млн 209,742 тыс. акций общества, что составляет 98,6578% уставного капитала общества", - констатируется в сообщении "Днепрометиза" в системе раскрытий информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в среду.
Ранее - 8 октября 2020 года - Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Agimant Limited приобрести единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd.
АМКУ тогда указало, что Sartorius Limited, которая намерена передать контроль, не связана отношениями контроля с группой "ТАС" Тигипко или любыми субъектами хозяйствования - резидентами РФ, на которых распространяются специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).
В соответствии с госреестром, бенефициаром Sartorius Limited выступает Олег Артемьев из Днепра. Через эту компанию он контролирует ООО "Гранит инвест-Рокитное" и "Рокитнянский гранкарьер" в Киевской области с выручкой в 2019 году соответственно 7 млн грн и 3,1 млн грн.
Sartorius Limited также одно время в этом году было собственником ООО "Рубеж Инвест" после компании, бенефициаром которой выступал Тигипко, однако теперь бенефициаром этого ООО через ООО "Технопром СКД" выступает Евгения Курносенко из Днепра.
В госреестре бенефициаром "Днепрометиза" указан Тигипко, ранее им выступал совладелец "Северстали" (РФ) Алексей Мордашов.
По данным системы раскрытия информации НКЦБФР на второй квартал 2020 года, в собственности Dealzone Holding Ltd. находится 98,6578% акций "Днепрометиза".
Кроме того, сообщалось, что АМКУ 25 апреля 2019 года рассмотрел вопрос относительно покупки группой "ТАС" предприятия "Днепрометиз" у подсанкционной "Северстали" и признал нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в транзакции, наложив на группу "ТАС" штраф в 55 млн грн.
Хозяйственный суд Киева отменил решение АМКУ о наложении штрафа и отказ в данной концентрации, после чего в 2020 году это решение подтвердили апелляционный и Верховный суд
"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия - 120 тыс. тонн в год.
Предприятие в 2019 году сократило выручку на 24,8% - до 1 млрд 327,622 млн грн, а его чистая прибыль составила 25,24 млн грн по сравнению с чистым убытком 7,46 млн грн годом ранее.
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