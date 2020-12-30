Ощадбанк инициирует банкротство ООО «ЕСУ», которое является основным акционером АО «Укртелеком»

АО «Государственный сберегательный банк Украины» (Ощадбанк) обратилось в Хозяйственный суд города Киева с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО «ЕСУ», которое является основным акционером АО «Укртелеком».

Как передает Укринформ, соответствующее постановление суда обнародовано в Едином реестре судебных решений.

"Заявитель обратился в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве должника, в связи с невозможностью последнего погасить задолженность", - говорится в постановлении от 23 декабря 2020 года.

Суд решил оставить заявление об открытии производства по делу о банкротстве без движения и дал заявителю 10 дней для устранения недостатков искового заявления. В частности, Ощадбанк должен подать письменное заявление, которое будет содержать доказательства авансирования вознаграждения арбитражному управляющему трех размеров минимальной заработной платы за три месяца исполнения полномочий на сумму 45 тыс. грн.

Как сообщал Укринформ, в 2011 году Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 92,79% акций компании "Укртелеком" за 10,6 млрд грн ООО "ЕСУ" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов).

В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева постановил вернуть 92,79% пакета акций Укртелекома в государственную собственность и взыскать 2,0171 млрд грн пени за невыполнение инвестиционных обязательств. В начале июля 2018 г. Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу ООО "ЕСУ" и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. В августе 2019 г. Исполнительная служба арестовала около 93% акций Укртелекома за долги перед Ощадбанком.

В сентябре 2019 г. Верховный суд Украины постановил направить на новое рассмотрение дело о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций Укртелекома и взыскании пени.

В конце сентября 2020 г. стало известно, что Фонд государственного имущества Украины проиграл в Хозяйственном суде города Киева повторное рассмотрение иска о расторжении договора купли-продажи Укртелекома.

