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Дефицит средств «Энергоатома» в рамках обновленного ПСО по населению в I кв. 2021г достигнет 4 млрд грн
14:05 29.12.2020 |
НАЭК "Энергоатом" ожидает в первом квартале 2021 года дефицита денежных средств в размере 4 млрд грн при продаже электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") в рамках обновленного ПСО по обеспечению населения по цене 15 коп/кВт-ч.
"Даже при условии полной оплаты поставленной электроэнергии со стороны "Гарантированного покупателя" мы ожидаем негативного финансового результата, дефицита денежных средств в первом квартале 2021 года на уровне 4 млрд грн, и в итоге на двукратное сокращение налоговых отчислений компании в бюджеты всех уровней", - говорится в сообщении на сайте "Энергоатома" во вторник.
При этом в компании предположили, что "ГарПок" "на самом деле не сможет своевременно и в полном объеме рассчитываться с "Энергоатомом".
НАЭК заявила о намерении активно участвовать в наработке усовершенствованного сценария финансового сбалансирования рынка электроэнергии.
Как сообщалось, правительство продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года, отметив ранее действующий льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч. Также правительство установило цену продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения в размере 150 грн/МВт-ч, для ЧАО "Укргидроэнерго" оставило на прежнем уровне - 10 грн/МВт-ч.
И.о министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что сейчас Минэнерго совместно с НКРЭКУ и участниками рынка нарабатывает усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования на рынке электроэнергии.
Ранее "Энергоатом" заявлял, что считает категорически неприемлемым применение сценария изменения ПСО, в соответствии с которым он будет продавать "ГарПоку" для нужд населения э/э по цене на уровне от 1 до 15 коп/кВт-час.
Как утверждал глава компании Петр Котин, это приведет к убыткам компании в размере от 18 до 23 млрд грн.
Со своей стороны "Энергоатом" предлагал повысить цену продажи "ГарПоку" до 35 коп/кВт-ч, что требовало бы, по его мнению, повышения тарифов на э/э для населения до 2,21 коп/кВт-час (с НДС), или внедрить переход НАЭК на финансовую модель ПСО, при которой компания будет полностью реализовывать электроэнергию на свободном рынке по рыночным ценам.
Управляющий партнер компании IMEPOWER Юрий Кубрушко отметил, что убыток "ГарПока" от обновленного ПСО для населения за 1-й квартал 2021 года может составить более 1 млрд грн.
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