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Кузня на Рыбальском остановила строительство катеров для ВМС Украины
14:04 29.12.2020 |
Частное акционерное общество Кузня на Рыбальском остановила строительство катеров для ВМС Украины. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны.
Речь идет о восьмом корпусе малого бронированного артиллерийского катера "Гюрза-М" и десантно-штурмовом катере "Кентавр-ЛК".
По состоянию на ноябрь 2020 года, на корпусах катеров для ВМСУ никаких работ не проводилось. Предприятие по сотрудничеству с ВМС сейчас работает только по проектам достройки и испытания двух имеющихся десантно-штурмовых катеров "Кентавр-ЛК", а также среднего разведывательного корабля "Симферополь" по теме "Лагуна".
Причиной остановки строительства называют "форс-мажорные обстоятельства в связи с пандемией COVID-19".
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