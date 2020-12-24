В Укрзализныце пояснили, чего ожидают от анбандлинга

От проведения анбандлинга в АО "Укрзализныця" вырастут грузоперевозки и улучшится управление в компании.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает корреспондент Укринформа.

"Мы воплощаем в жизнь стратегию анбандлинга ... Чего мы хотим достичь в рамках трансформации? В первую очередь превратить архаичную "Укрзализныцю" в компанию с эффективной моделью управления, для того чтобы она стала прибыльной", - сказал Жмак.

Он также добавил, что благодаря анбандлингу произойдет увеличение объемов грузоперевозок, а в результате и увеличение доходов.

"Мы получим по крайней мере самоокупаемость пассажирских перевозок, мы достигнем сокращения административно-управленческого персонала", - добавил Жмак.

Кроме того, Жмак отметил, что в рамках траснформации "Укрзализныци" планируют достичь личной ответственности менеджеров по каждому выделенному направлению.

"Конечно, это всё мы не сделаем по мановению "волшебной палочки", эта трансформация не произойдет уже завтра, но первые шаги мы уже сделали", - сказал председатель правления УЗ.

По его словам, после трансформации, в структуре "Укрзализныци" будет четыре вертикально-интегрированных направления - грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство.

Как сообщал Укринформ, АО "Укрзализныця" в 2021 году не будет предлагать повышение тарифов на грузоперевозки.

Анбандлинг - это процесс реорганизации крупной корпорации с разными активами, который приводит к отделению побочных функций либо активов с целью усиления основной области деятельности.