Укроборонпром начал создание новых холдингов - Гусев

Первый аудит консолидированной финансовой отчетности госконцерна "Укроборонпром" за 2018-2019 годы практически завершен. Его результаты станут известны в январе 2021 года.

Об этом 23 декабря заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев во время круглого стола "Анализ реформирования оборонно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа", сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Аудит пока продолжается. До конца года он будет завершен... Мы планируем, что уже в январе наблюдательный совет Укроборонпрома рассмотрит результаты аудита, которые мы в дальнейшем опубликуем, чтобы общество увидело результаты работы концерна", - заявил он.

Гусев отметил, что Укроборонпром уже начал подготовку по созданию новых холдингов, которые придут на смену концерну.

"Работа по созданию новых холдингов фактически началась. У нас есть дорожная карта по этому вопросу. Ожидаем, что полноценно она будет реализована после принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта №3822", - пояснил глава концерна.

Также Гусев сообщил, что сегодня была утверждена новая структура Укроборонпрома, которая предусматривает появление подразделения по инновациям и научно-технической работе.

"Мы планируем объявить конкурс на должность директора этого подразделения. Это будет подразделение, которое будет заниматься координацией вопросов, связанных с научно-техническим развитием и инновациями. Мы имеем огромный потенциал наработок конструкторских бюро государственных предприятий. Это нужно проанализировать и реализовать внедрение инноваций", - сказал он.

Как сообщалось, 21 декабря Гусев подписал приказ о старте корпоратизации концерна. Таким образом, было запущено создание стратегических групп по подготовке предприятий Укроборонпрома к этому процессу.

Реформа Укроборонпрома предусматривает, что 65 самых перспективных предприятий концерна объединят в новый государственный оборонный холдинг. Будут созданы отраслевые бизнес-единицы (ОБЕ) в форме акционерных обществ, которые будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании и ОБЕ должно быть завершено в 2021 году. Будет введена новая модель корпоративного управления в соответствии с принципами и рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (прозрачность, подотчетность, независимое управление, контроль). Деятельность руководящего холдинга и ОБЕ будут контролировать наблюдательные советы.

В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности. До 30 апреля 2021 года - ожидается принятие Верховной Радой законопроекта №3822, который станет официальным началом трансформации Укроборонпрома. К концу июня 2021 года запланирована ликвидация ГК "Укроборонпром" и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества.



