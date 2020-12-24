Входящая в СКМ кипрская Vesco приобрела 67,9% акций Часовоярского огнеупорного комбината

Vesco Limited (Лимасол, Кипр), объединяющая глинодобывающий бизнес инвестиционной компании UMG Investments группы "СКМ", приобрела 33 млн 887,183 тыс. штук акций номинальной стоимостью 0,01 грн за каждая (67,866% уставного капитала) ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" (ЧОК, Часов Яр Донецкой обл.).

Согласно информации компании в системе НКЦБФР в среду, по состоянию на 11 декабря 2020 года Vesco Limited АО "ЧОК" не владело. При этом аффилированному лицу - ПАО "Запорожсталь", связанному отношениями контроля с компанией Vesco Limited через конечного бенефициара, принадлежало 12 млн 478,120 тыс. штук простых именных акций (24,99% УК) АО "ЧОК".

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Vesco Limited на покупку более 50% акций ПАО "ЧОК". При этом Комитет отметил, что покупатель взял на себя обязательства сроком на пять лет, которые состоят, в частности, в продаже сторонним покупателям при наличии спроса с их стороны не менее 50% годового объема реализации "ЧОК" по рыночным ценам.

Еще одним обязательством является недопущение ограничения объемов поставок огнеупорной глины без экономически обоснованных на то причин сторонним покупателям, которые намерены приобрести их для нужд собственного производства на территории Украины.

Помимо того Vesco должно будет в течение двух лет при отсутствии альтернативных источников поставок добытых в Украине огнеупорных глин в объемах, полностью обеспечивающих потребности украинских потребителей, обеспечить реализацию огнеупорных глин в пользу таких компаний в объемах от 20% общего годового объема реализации участников концентрации при наличии спроса, по рыночным ценам.

Также Vesco будет ежегодно информировать АМКУ об объемах реализации "ЧОК" алюмосиликатных огнеупоров и огнеупорных глин всем покупателям и состоянии выполнения официальных заявок на покупку такой продукции сторонних покупателей, дополнительно информируя в случае отсутствия спроса о них в течение более чем полугода.

Комитет уточнил, что на рынках формовочных песков; выращивания и реализации с/х культур; масла сливочного; молока обезжиренного и пакетированного участники концентрации имеют незначительные совокупные доли, поэтому основное внимание было сосредоточено на рынках огнеупоров (в сегменте алюмосиликатных формируемых огнеупоров), а также огнеупорных глин. При рассмотрении соответствующего дела было установлено, что участники концентрации на этих рынках имеют сравнительно небольшие совокупные доли, однако, по информации потребителей, отсутствует значительная конкуренция на задействованных рынках. Это связано, в частности, с ограниченным количеством отечественных производителей алюмосиликатных огнеупоров, в том числе из-за проведения активных боевых действий на востоке Украины, которые также привели к значительным препятствиям в работе основного конкурента участников концентрации - группы GIR. Другими факторами названо крайне незначительный импорт огнеупоров вообще и алюмосиликатных изделий в частности и значительные объемы внутригруппового потребления огнеупорной глины участниками концентрации.

Отдельно АМКУ исследовал положение участников концентрации на рынке огнеупорных глин и установил, что участники концентрации имеют существенные запасы глин в месторождениях, разрабатываемых в Украине, тогда как количество разведанных месторождений огнеупорной глины ограничено и у двух конкурентов участников концентрации запасы глины исчерпываются.

Вместе с тем АМКУ учитывал, что рынок находится в состоянии профицита и является экспортно-ориентированным: объемы добычи огнеупорных глин полностью обеспечивают потребности рынка и основной объем добытой глины участники концентрации реализуют на экспорт (группа покупателя реализует 80-90%, АО "ЧОК" - 30-58% добытой глины).

Учитывая это, АМКУ сообщил заявителям о возможности негативного влияния концентрации на конкурентную среду на рынках огнеупоров (в сегменте алюмосиликатных формируемых огнеупоров), а также огнеупорных глин, но после опроса потребителей, экспертов и конкурентов и проведенного "market test" счел достаточными предложенные участниками концентрации обязательства.

АМКУ начал рассмотрение этого дела о концентрации в октябре 2019 года.

Часовоярский огнеупорный комбинат специализируется на производстве огнеупорных изделий, в частности алюмосиликатных огнеупоров, молотых огнеупорных материалов. Его максимальные производственные мощности по выпуску огнеупорных изделий - 314,246 тыс. тонн/год, огнеупорных материалов (глины) - 38 тыс. тонн/год, формировочного песка - 800 тыс. тонн/год.

ЧОК в 2019 году получил чистую прибыль в размере 0,1 млн грн, тогда как 2018 год завершил с чистым убытком 5,18 млн грн, а выручка выросла на 3,7% - до 369,46 млн грн. Его нераспределенная прибыль на конец года составила 273,69 млн грн.

До третьего квартала 2019 года основными собственниками ПАО выступали семья бывшего народного депутата Владислава Лукьянова (фракция Партии регионов) - 60,839% и АО "Запорожсталь" - 24,99% акций. Затем вместо семьи появился мажоритарный собственник - кипрская компания Wimax Ltd. с 67,866%.