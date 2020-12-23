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Fozzy Group выиграла суд у налоговиков на сотни миллионов гривень
11:48 22.12.2020 |
15 декабря Шестой апелляционный админсуд вынес решение в пользу Fozzy Group в споре с Государственной налоговой службой. Об этом пишет Finbalance.
Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ГНС и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева которым был удовлетворен иск ООО "Сильпо-Фуд" и отменены налоговые уведомления-решения от 13 февраля 2020 года.
Суд постановил, что контролирующим органом, вопреки требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины, не было доказано и представлено надлежащих доказательств о наличии установленных судами фактов, свидетельствующих об осведомленности налогоплательщика по неправомерного поведения контрагентов и слаженности действий между ними.
Также коллегия судей считает, что жалобщик неправомерно использовал информацию о нарушениях законодательства.
Своим решение суд отменил увеличение суммы обязательства по НДС на 126,9 млн грн (в т.ч. 84, 6 млн грн - по налоговому обязательству, а 42, 3 млн грн - штрафные санкции), отменил уплату налога на прибыль -105, 5 млн грн (в т.ч. 30,3 млн грн - по налоговому обязательству, 15,16 млн грн - штрафа). Также отменено уменьшение суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в размере 242,5 млн грн.
По данным госреестра, бенефициаром Сильпо-Фуд является Владимир Костельман, совладелец Fozzy Group, которой принадлежат сети супермаркетов Сильпо, Фозии, Фора.
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