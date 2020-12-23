Компания Meest China запустила еженедельный рейс из Гонконга в аэропорт Борисполь.

Логистическая компания Meest China, входящая в холдинг Meest, приняла в киевском аэропорту Борисполь Airbus 330, который доставил посылки из Гонконга, в рамках новой программы регулярных грузовых авиарейсов по маршруту Китай-Украина, сообщает ЦТС.

Самолет для работы на маршруте был взят в аренду.

«Мы будем выполнять подобные рейсы еженедельно, напрямую из Гонконга в Борисполь. Это позволит нам делать доставку из Китая в Украину за 12 часов и не зависеть от авиалиний, которые не радуют стабильностью в этом году», - заявил логистический оператор.

«Мы арендуем полностью весь самолет под свои грузы. Это позволяет нам выполнять регулярные рейсы раз в неделю и всегда иметь гарантированное место на бортах для отправлений наших клиентов», - рассказал гендиректор Meest Chinа Михаил Лымарь.

Как сообщалось, в октябре компания Meest запустила авиадоставку посылок из США в Украину. Рейсы будут выполняться на регулярной основе в аэропорт Львов.

Также ранее сообщалось, что Нова пошта запустила два регулярных грузовых рейса из Киева в Китай.

