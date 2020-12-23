Финансовые новости
- |
- 23.12.20
- |
- 08:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компания Meest China запустила еженедельный рейс из Гонконга в аэропорт Борисполь.
11:23 22.12.2020 |
Логистическая компания Meest China, входящая в холдинг Meest, приняла в киевском аэропорту Борисполь Airbus 330, который доставил посылки из Гонконга, в рамках новой программы регулярных грузовых авиарейсов по маршруту Китай-Украина, сообщает ЦТС.
Самолет для работы на маршруте был взят в аренду.
«Мы будем выполнять подобные рейсы еженедельно, напрямую из Гонконга в Борисполь. Это позволит нам делать доставку из Китая в Украину за 12 часов и не зависеть от авиалиний, которые не радуют стабильностью в этом году», - заявил логистический оператор.
«Мы арендуем полностью весь самолет под свои грузы. Это позволяет нам выполнять регулярные рейсы раз в неделю и всегда иметь гарантированное место на бортах для отправлений наших клиентов», - рассказал гендиректор Meest Chinа Михаил Лымарь.
Как сообщалось, в октябре компания Meest запустила авиадоставку посылок из США в Украину. Рейсы будут выполняться на регулярной основе в аэропорт Львов.
Также ранее сообщалось, что Нова пошта запустила два регулярных грузовых рейса из Киева в Китай.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям
|Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП
|Кабмин назначил экс-директора «Нафтогаза» Витренко и.о. министра энергетики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз и Укрнафта провели долговые расчеты: бюджет получил 10 млрд грн
|«Нафтогаз» открыл крупное месторождение в Полтавской области
|«Датагруп» достигла договоренности о приобретении в Украине 100% группы компаний Volia
|Fozzy Group выиграла суд у налоговиков на сотни миллионов гривень
|АМКУ разрешил Dragon Capital купить Юнекс Банк Новинского
|Компания Meest China запустила еженедельный рейс из Гонконга в аэропорт Борисполь.
Это интересно
|Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу во многих странах мира
|Электромобиль Apple Car выйдет вместе с iPhone 13 в сентябре 2021
|Porsche выпустила детские кресла нового поколения
|Microsoft намерена отказаться от паролей в 2021 году
|Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?
|1842 л.с. и меньше трех секунд до «сотни»: представлен гиперкар Hennessey Venom F5