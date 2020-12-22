Укроборонпром проведет конкурс на должность гендиректора завода им. Малышева

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил отбор кандидатов на должность руководителя государственного предприятия "Завод им. Малышева" из-за истечения срока действия контракта действующего руководителя.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте концерна.

"В связи с истечением срока действия контракта действующего руководителя государственный концерн "Укроборонпром" начинает процесс поиска и отбора кандидатов на должность Генерального директора Государственного предприятия "Завод имени В.А. Малышева" (г. Харьков). Концерн выдвигает новые требования к компетенциям и опыту будущего руководителя предприятия, которые соответствуют новым стратегическим вызовам, в связи с переходом на следующую стадию трансформации", - говорится в сообщении.

Процесс отбора кандидатов будет состоять из двух этапов.

На первом - собеседования и формирование короткого списка кандидатов. Кандидаты, которые будут отобраны, должны подготовить несколько концептуальных документов на рассмотрение номинационного комитета: долгосрочное видение развития компании и стратегию реформирования, которая будет включать в себя детальное описание существующего положения, перспектив, барьеров в развитии компании, а также путей их устранения; план действий на первые 100 дней.

Также во время первого этапа будет происходить проверка на добропорядочность. Кандидаты, которые будут отобраны в короткий список, пройдут антикоррупционную проверку и на отсутствие конфликта интересов.

Во время второго раунда будут проходить собеседования с номинационным комитетом, который возглавит генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев. Финальный раунд общения будет посвящен детальной беседе относительно стратегического видения кандидата, опыта руководства изменениями, первоочередным шагам в новой должности.

За прозрачностью процесса отбора кандидатов будут наблюдать представители Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, СНБОУ, посольств стран Большой семерки и независимых антикоррупционных общественных организаций.

Заявки на участие в отборе претенденты могут подавать до 15 января 2021 года.

