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Укроборонпром проведет конкурс на должность гендиректора завода им. Малышева
08:38 22.12.2020 |
Государственный концерн "Укроборонпром" объявил отбор кандидатов на должность руководителя государственного предприятия "Завод им. Малышева" из-за истечения срока действия контракта действующего руководителя.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте концерна.
"В связи с истечением срока действия контракта действующего руководителя государственный концерн "Укроборонпром" начинает процесс поиска и отбора кандидатов на должность Генерального директора Государственного предприятия "Завод имени В.А. Малышева" (г. Харьков). Концерн выдвигает новые требования к компетенциям и опыту будущего руководителя предприятия, которые соответствуют новым стратегическим вызовам, в связи с переходом на следующую стадию трансформации", - говорится в сообщении.
Процесс отбора кандидатов будет состоять из двух этапов.
На первом - собеседования и формирование короткого списка кандидатов. Кандидаты, которые будут отобраны, должны подготовить несколько концептуальных документов на рассмотрение номинационного комитета: долгосрочное видение развития компании и стратегию реформирования, которая будет включать в себя детальное описание существующего положения, перспектив, барьеров в развитии компании, а также путей их устранения; план действий на первые 100 дней.
Также во время первого этапа будет происходить проверка на добропорядочность. Кандидаты, которые будут отобраны в короткий список, пройдут антикоррупционную проверку и на отсутствие конфликта интересов.
Во время второго раунда будут проходить собеседования с номинационным комитетом, который возглавит генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев. Финальный раунд общения будет посвящен детальной беседе относительно стратегического видения кандидата, опыта руководства изменениями, первоочередным шагам в новой должности.
За прозрачностью процесса отбора кандидатов будут наблюдать представители Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, СНБОУ, посольств стран Большой семерки и независимых антикоррупционных общественных организаций.
Заявки на участие в отборе претенденты могут подавать до 15 января 2021 года.
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