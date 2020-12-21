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Турция выбрала завод Океан для совместного строительства корветов
13:31 21.12.2020 |
Судостроительный завод Океан подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для военно-морских сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба завода.
"С целью локализации корветной программы Гособоронное агентство Турции провело аудит технической способности судостроительных заводов Украины. Завод Океан избран и включен в корветную программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов", - говорится в сообщении.
Стороны подписали меморандум в рамках выполнения рамочного военного соглашения, подписанного в октябре 2020 года во время встречи в Анкаре президентов Украины и Турции, а также контракта на строительство корветов, подписанного 14 декабря текущего года в Киеве.
Меморандум предусматривает подписание отдельных контрактов между сторонами в четко обусловленные сроки, уточнили на заводе Океан.
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